https://news.day.az/world/1506549.html В Иране сороковины Махсы Амини переросли в акцию протеста - ВИДЕО
В Иране сороковины Махсы Амини переросли в акцию протеста - ВИДЕО
40-й день смерти Махсы Амини был отмечен протестными выступлениями.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram, сегодня на кладбище Айчи в городе Саггызе провинции Западный Азербайджан собралось большое количество людей.
Пришедшие на траурную церемонию скандировали лозунг "Мы отомстим за Махсу!"
Напомним, 22-летняя Махса Амини впала в кому спустя несколько часов после ее ареста иранской полицией нравов под предлогом неправильного ношения хиджаба и скончалась в больнице.
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