В Иране сороковины Махсы Амини переросли в акцию протеста

40-й день смерти Махсы Амини был отмечен протестными выступлениями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram, сегодня на кладбище Айчи в городе Саггызе провинции Западный Азербайджан собралось большое количество людей.

Пришедшие на траурную церемонию скандировали лозунг "Мы отомстим за Махсу!"

Напомним, 22-летняя Махса Амини впала в кому спустя несколько часов после ее ареста иранской полицией нравов под предлогом неправильного ношения хиджаба и скончалась в больнице.