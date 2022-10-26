В Финляндии взяли под охрану крупнейший НПЗ страны

Полиция Восточного Уусимаа в Финляндии расширила бесполетную зону в районе крупнейшего нефтеперарабатывающего завода страны Neste в городе Порвоо. Об этом пишет газета Iltalehte, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что причиной этого стали несанкционированные дроны, обнаруженные над НПЗ. Ограничение вступило в силу с 15:00 25 октября и будет действовать в течение недели.

По словам главного инспектора полиции Восточного Уусимаа Тимо Леппяли, в последние недели в бесполетной зоне была замечена летная активность.

"В связи с этим мы хотим расширить эту бесполетную зону, чтобы мы могли отслеживать и узнавать, кто летает в бесполетной зоне", - сказал Леппяля.