Когда озвучат результаты следствия по «Северным потокам»?

Командующий военно-морскими силами Дании Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, Германия и Швеция, которые занимаются расследованием диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", не будут обнародывать результаты разбирательства до тех пор, пока не получат неоспоримые доказательства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Причина (скрытности) состоит в том, что они должны быть полностью уверены. Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях", - сказал Кристофферсен в интервью The New York Times.

Командующий также высказал предположение, что разглашение предварительных или разрозненных результатов расследований может привести у общественности к реакциям, "которые на данный момент не будут конструктивными".

Теракты на газопроводах произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили, что это была целенаправленная диверсия.