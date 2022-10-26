Инфляция в Австралии достигла 32-летнего максимума

Рост цен в Австралии в третьем квартале (июль - сентябрь) 2022 года достиг 32-летнего максимума, составив 7,3% в годовом выражении. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Австралийского бюро статистики на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Годовое движение индекса потребительских цен на 7,3% является самым высоким с 1990 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в июле, августе и сентябре цены выросли на 1,8% во многом из-за роста стоимости недвижимости, газа и мебели. Цены на жилье за год поднялись на 20,7%.