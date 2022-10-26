В Молдове допустили временные отключения электричества

Молдова в настоящее время сталкивается с "самым серьезным" энергетическим кризисом, власти допускают отключения электричества в населенных пунктах в определенные часы. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в интервью агентству Agerpres,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что в октябре потребление электроэнергии в стране сократилось на 16%, однако правительство "учитывает все сценарии".

"Мы не исключаем того факта, что мы окажемся в ситуации, когда мы полностью отключим города или села от электричества в определенные часы, чтобы снизить потребление", - указал Спыну.

При этом он пояснил, что власти не хотят такого развития событий, но готовятся к нему.