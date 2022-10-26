Эти страны откажутся от доллара

Многие импортеры нефти могут ускорить процесс перехода от использования доллара в сделках на местные валюты из-за дорогих закупок. Об этом пишет портал Oil Price, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отметили, что, несмотря на падение цен на эталоны нефти на 30% в последнее время, многие покупатели несут огромные расходы на импорт нефти на фоне накапливающихся экономических невзгод. Из-за этого они могут ускорить процесс перехода от доллара на местные валюты в сделках.

Портал указал, что Индия является одним из крупнейших в мире покупателей нефти. Однако из-за стремительного роста цен на топливо в начале года торговый дефицит страны за первые шесть месяцев достиг $150 млрд. При этом к концу года он может вырасти до $300 млрд. Это, в свою очередь, чревато проблемами в платежном балансе страны.

Авторы статьи добавили, что многие европейские страны также покупают большую часть нефти. При этом у экономик Европы наметилась такая же проблема с долларом в нефтяных сделках, что и у Индии.