https://news.day.az/world/1506618.html Новый премьер канадской Альберты извинилась за ковид-паспорта - ВИДЕО
Новый премьер канадской Альберты извинилась за ковид-паспорта - ВИДЕО
Даниэль Смит обвинила службы здравоохранения Альберты в том, что они являются источником многих проблем.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Они подписали какое-то партнерство с ВЭФ прямо в разгар пандемии... Почему, черт возьми, мы имеем какое-то отношение к Всемирному экономическому форуму? Это должно закончиться", - сказала она.
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