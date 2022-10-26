Новый премьер канадской Альберты извинилась за ковид-паспорта

Даниэль Смит обвинила службы здравоохранения Альберты в том, что они являются источником многих проблем.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Они подписали какое-то партнерство с ВЭФ прямо в разгар пандемии... Почему, черт возьми, мы имеем какое-то отношение к Всемирному экономическому форуму? Это должно закончиться", - сказала она.