https://news.day.az/world/1506622.html Австрийцы выступают за выход страны из Евросоюза
Австрийцы выступают за выход страны из Евросоюза
Около трети жителей Австрии (27%) выступили за выход страны из Евросоюза, следует из опроса Австрийского общества европейской политики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При этом еще в декабре 2019 года данный показатель составлял рекордно низкие 8%.
По мнению генерального секретаря общества Пауля Шмидта, на взгляды австрийцев повлияли боевые действия, инфляция и снижение доверия к политике.
Вместе с тем большинство жителей страны (64%) все еще поддерживают членство Австрии в ЕС, хотя три года назад этот показатель составлял 75%. Еще 9% затруднились дать ответ.
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