ЕК предложила меры по улучшению качества воздуха, природных и сточных вод

Еврокомиссия (ЕК) озвучила в среду предложение ужесточить правила в отношении качества атмосферного воздуха, загрязнения поверхностных и грунтовых вод и очистки городских сточных вод, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Более чистый атмосферный воздух к 2030 году, цель нулевого загрязнения к 2050 году; (...) максимально эффективно использовать сточные воды в качестве ресурса, к 2040 году (...) обеспечить их более широкое повторное использование; (...) обновить списки загрязняющих поверхностные и подземные воды веществ, которые должны более строго контролироваться", - так сформулированы задачи ЕС в материалах ЕК, опубликованных в Брюсселе.

"Мы хотим, чтобы к 2050 году наша окружающая среда была свободна от вредных загрязнителей. Это означает, что сегодня нам необходимо активизировать действия. Наше предложение по дальнейшему снижению загрязнения воды и воздуха является важной частью решения этой головоломки", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, который представил на пресс-конференции предложение Еврокомиссии.

"Наше здоровье зависит от окружающей среды, - отметил зампред ЕК. - Нездоровая окружающая среда имеет прямые и дорогостоящие последствия для нашего здоровья. Каждый год сотни тысяч европейцев умирают преждевременно, и многие другие страдают от болезней сердца и легких или рака, вызванных загрязнением окружающей среды. Чем дольше мы ждем, чтобы уменьшить это загрязнение, тем выше цена для общества".

По словам члена ЕК по вопросам окружающей среды Виргиниюса Синкявичюса, "качество воздуха, которым мы дышим, и вода, которую мы используем, имеют основополагающее значение для нашей жизни и будущего нашего общества".

Только загрязнение воздуха означает, что почти 300 тыс. европейцев умирают преждевременно каждый год, а предлагаемые новые правила за десять лет сократят более чем на 75% смертность, причиняемую основным загрязняющим веществом PM2,5 (воздушным загрязнителем, в состав которого входят твердые частицы и капли жидкости размером от 10 нм до 2,5 мкм), говорится в коммюнике ЕК.

Еврокомиссия предлагает как ужесточить допустимые уровни загрязняющих веществ, так и улучшить имплементацию правил, чтобы на практике чаще достигались цели по сокращению загрязнения.

В Брюсселе новое предложение по защите окружающей среды считают "важным этапом в реализации цели европейского "зеленого курса" по нулевому загрязнению окружающей среды, заключающейся в том, чтобы к 2050 году эта среда была свободна от вредных загрязнений".

В публикации ЕК приводятся подробности плана по осуществлению намеченных мер. Далее предложение Еврокомиссии будет рассмотрено Европарламентом и Советом ЕС в рамках законодательной процедуры. После принятия меры будут вступать в силу постепенно, с разными целями на 2030, 2040 и 2050 годы, что даст промышленности и властям время для адаптации, объясняют в Брюсселе.