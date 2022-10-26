В США двух китайцев обвинили в шпионаже

В США двум гражданам Китая предъявили уголовное обвинение за попытку помешать расследованию американских властей против компании Huawei. Об этом сообщает Министерство юстиции США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Два сотрудника китайских спецслужб Хэ Гочунь и Ван Чжэн обвиняются в попытке подкупа сотрудника правоохранительных органов. Через него шпионы пытались получить материалы следствия над Huawei, в которые входили показания свидетелей, описание стратегии обвинения и другие документы Генеральной прокуратуры США.

За запрашиваемую информацию Гочунь и Чжэн предлагали полицейскому из Восточного округа Нью-Йорка $41 тыс. в биткоинах. Подкупным полицейским оказался двойной агент ФБР. Американский специалист на протяжении двух лет передавал китайцам фейковые материалы по делу Huawei.

Отмечается, что на данный момент китайские шпионы объявлены в розыск. В Минюсте США предполагают, что обвиняемые, скорее всего, находятся на территории КНР.

В 2019 году власти США предъявили компании Huawei уголовные обвинения за кражу коммерческих тайн, банковское мошенничество, нарушение американских санкций в отношении Ирана, а также за отмывание денег.