США заключили с Саудовской Аравией провальную секретную сделку

Официальные лица США заключили с Саудовской Аравией секретную сделку, связанную с наращиванием добычи нефти до конца года, однако ожидания чиновников не оправдались. Об этом сообщает New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию была связана с этим вопросом, пишет издание. Однако в начале октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. Отмечается, что такое решение разгневало Белый дом и вызвало шквал обвинительных заявлений в адрес Эр-Рияда.

По словам собеседников газеты, знакомых с деталями переговоров между двумя странами, произошедшее за полгода - это история о принятии желаемого за действительное, пропущенных сигналах и нарушенных обещаниях. Американские чиновники заявили, что за несколько дней до оглашения решения ОПЕК+ наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд заверил в отсутствии планов сокращения добычи нефти.

Отмечается, что соглашение состояло из двух частей и включало в себя увеличение добычи нефти в июле на 400 тысяч баррелей в день, а также последующее за этим наращивание с сентября по декабрь на 200 тысяч баррелей.