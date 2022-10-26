https://news.day.az/world/1506631.html Кадры с места обысков в доме Собчак - ВИДЕО
Кадры с места обысков в доме Собчак - ВИДЕО
Появились кадры с места обыска в загородном доме журналистки и блогера Ксении Собчак, передает Day.Az.
Как сообщалось ранее, следственные действия связаны с уголовным делом о вымогательстве, возбужденном в отношении ее директора Кирилла Суханова. Кроме того, также был задержан бывший главный редактор глянцевого журнала Tatler Ариан Романовский.
По словам корреспондента "Известий", в доме находится супруг Ксении Собчак - Константин Богомолов. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.
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