Кадры с места обысков в доме Собчак

Появились кадры с места обыска в загородном доме журналистки и блогера Ксении Собчак, передает Day.Az.

Как сообщалось ранее, следственные действия связаны с уголовным делом о вымогательстве, возбужденном в отношении ее директора Кирилла Суханова. Кроме того, также был задержан бывший главный редактор глянцевого журнала Tatler Ариан Романовский.

По словам корреспондента "Известий", в доме находится супруг Ксении Собчак - Константин Богомолов. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.