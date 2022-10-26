В Новой Зеландии рассмотрят петицию о переименовании страны

Комитет по делам маори Новой Зеландии изучит петицию о смене официального названия страны на маорийское Аотеароа. Об этом в среду сообщила газета The New Zealand Herald, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее данным, соответствующую петицию подписали 70 тыс. жителей Новой Зеландии. Аотеароа означает "страна длинного белого облака".

Аборигены народности маори являются коренными жителями Новой Зеландии.