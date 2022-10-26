Великобритания хочет продать Турции истребители Eurofighter

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в среду о желании королевства продать Турции истребители Eurofighter, которые могли бы стать альтернативой американским F-35, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы думаем над продажей Турции боевых самолетов Eurofighter. Однако это вопрос, который следует решить ВВС Турции и турецкому правительству", - приводит слова британского министра телеканал TGRT.

Уоллес встретился в среду в Стамбуле со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. На переговорах, по информации Минобороны Турции, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также проблемы региональной обороны и безопасности.

Уоллес сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Турция была исключена из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.