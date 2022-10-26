Момент нападения на храм в Иране

Опубликовано видео вооруженного нападения на религиозный храм Шахчерах в Ширазе, Иран.

Как передает Day.Az, человек, совершивший нападение, попал на камеры видеонаблюдения храма.

На кадрах видно, как вооруженный мужчина стреляет в храм из автоматического оружия.

Отметим, что сегодня террористический акт был совершен в религиозном храме Шахчерах в Ширазе.

Во время нападения 3 боевиков на храм 15 человек погибли, 40 получили ранения.