https://news.day.az/world/1506680.html Момент нападения на храм в Иране - ВИДЕО
Момент нападения на храм в Иране - ВИДЕО
Опубликовано видео вооруженного нападения на религиозный храм Шахчерах в Ширазе, Иран.
Как передает Day.Az, человек, совершивший нападение, попал на камеры видеонаблюдения храма.
На кадрах видно, как вооруженный мужчина стреляет в храм из автоматического оружия.
Отметим, что сегодня террористический акт был совершен в религиозном храме Шахчерах в Ширазе.
Во время нападения 3 боевиков на храм 15 человек погибли, 40 получили ранения.
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