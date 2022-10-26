В Сербии утвердили новое правительство республики

Депутаты Народной скупщины (250-местного парламента) Сербии после двух дней обсуждения большинством голосов утвердили новый состав правительства республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из 225 депутатов, приступивших к голосованию, за предложение проголосовало 157 народных депутатов, против 68, воздержавшихся не было, отсутствовали 25 депутатов. За проголосовало 157 депутатов, что составляет большинство, парламент утвердил правительство, поздравляю", - заявил спикер парламента Владимир Орлич.

После этого новые члены кабинета министров принесли присягу. Возглавила правительство Сербии действующий премьер-министр Ана Брнабич. В состав кабинета вошли также три вице-премьера: первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов Синиша Мали.