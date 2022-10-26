https://news.day.az/world/1506685.html В результате нападения террористов на мавзолей в Иране погибли 13 человек
В результате нападения террористов на мавзолей в Иране погибли 13 человек
По меньшей мере 13 человек погибли в результате совершенного в среду террористами нападения на мавзолей Шах-Черах на юге Ирана.
Об этом сообщил глава МВД исламской республики Ахмад Вахиди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"13 человек приняли мученическую смерть, значительное число людей получили ранения", - заявил министр, слова которого приводит агентство ISNA.
Вахиди отметил, что недавние беспорядки в стране "идут в опасном направлении". "Этими событиями пользуются террористические движения", - добавил он.
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