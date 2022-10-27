Иран решительно ответит на теракт в Ширазе

Президент Ирана Эбрахим Раиси, выразив соболезнования в связи с гибели группы людей в результате теракта в Ширазе, заявил, что Иран решительно ответит на этот шаг и это станет уроком преступникам, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Согласно официальным сообщениям, в результате теракта со стрельбой в святилище Шах-Чераг в Ширазе, Иран, в среду вечером погибли по меньшей мере 15 человек, еще 40 получили ранения.

При этом Раиси выразил соболезнования в этой связи и пожелал здоровья и терпения семьям погибших.

По его словам, враги Исламской республики терактом отомстили свои неудачи и поражения.

"Конечно этот злой шаг не остановится без ответа и судебные органы страны следят за тем, чтобы наказать преступников.

"В 17:45 вечера в среду (26 октября) один вооруженный человек совершил нападение на святыню Шах-Чераг в Ширазе", - сообщили судебные источники.

Эсмаил Мохеббипур, заместитель губернатора провинции Фарс, заявил, что стрельба была совершена одним террористом, который был ранен и арестован.

Второй террорист тоже был арестован.