В мире резко сократилось количество зараженных ковидом

Более 2,6 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за неделю с 17 по 23 октября, более 8 тыс. умерли.

Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими 7 днями на 15%, а количество летальных исходов - на 13%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно еженедельному информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за неделю было зарегистрировано 2 690 624 случая заражения и 8 562 летальных исхода. Значительное снижение заболеваемости по сравнению с предшествующими семью днями (10-16 октября) отмечено в Африке (минус 41%) и Европе (минус 23%). Вместе с тем в Америке она выросла на 2%. Смертность заметно снизилась в Африке (минус 72%), Европе (минус 24%) и Юго-Восточной Азии (минус 13%). В то же время ее рост на 9% был зафиксирован на прошлой неделе в Восточном Средиземноморье.

Германия сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю - 498 787. Далее следуют Франция (307 610), Китай (285 348), США (255 116) и Италия (252 777). В Соединенных Штатах зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 2 538. Далее следуют Россия (636), Италия (586), Франция (484) и Китай (469), отмечается в информационном бюллетене.