Названы самые заселенные крысами города США

Город Чикаго в штате Иллинойс оказался первым по числу крыс в рейтинге, составленном американской компанией Orkin, которая специализируется на борьбе с паразитирующими насекомыми и грызунами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания ежегодно составляет рейтинг самых зараженных крысами городов, оценивая количество новых заказов, поступающих год от года, для жилых и коммерческих помещений. Чикаго занимает в нем первое место восемь лет подряд.

Следом за крупнейшим городом Иллинойса в этом году в рейтинге идет Нью-Йорк. Также в список мегаполисов, где больше всего крыс, вошли по мере убывания Лос-Анджелес, Вашингтон, Сан-Франциско, Филадельфия, Балтимор, Кливленд, Детройт и Денвер.

Отмечается, что в этом году Нью-Йорк обошел Лос-Анджелес в этом рейтинге, потеснив его со второго места на третье.