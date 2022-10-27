Босфорский залив закрыли

Босфорский залив был закрыт для движения судов в обоих направлениях из-за сильного тумана, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу

"По состоянию на 4:35 движение судов в обоих направлениях приостановлено", - говорится в сообщении.

По данным агентства, в Босфорском проливе и его окрестностях местами наблюдается густой туман, который вызвал ухудшение видимости.