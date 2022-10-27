Блинкен оценил подготовку Европы к предстоящей зиме

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Европа предприняла "очень важные шаги", чтобы пережить предстоящую зиму, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По моей оценке, европейцы предприняли очень важные шаги, чтобы убедиться, что они смогут пережить зиму в хорошей форме", - отметил Блинкен.

Он указал, что европейские страны сделали несколько важных шагов: сократили уровень потребления, наполнили газом собственные резервы.

Уход от российских энергоресурсов, по его мнению, не обходится "без трудностей и боли".