"ИГ" взяло на себя ответственность за теракт в Иране

Террористическая группировка "ИГ" взяла на себя ответственность за террористический акт, совершенный вчера в Иране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Le Figaro.

По информации, обнародованной организацией, боевики террористической группы открыли огонь по верующим в мавзолее Шах Чераг на юге страны.

По последним данным, в результ