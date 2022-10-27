https://news.day.az/world/1506720.html "ИГ" взяло на себя ответственность за теракт в Иране
"ИГ" взяло на себя ответственность за теракт в Иране
Террористическая группировка "ИГ" взяла на себя ответственность за террористический акт, совершенный вчера в Иране.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Le Figaro.
По информации, обнародованной организацией, боевики террористической группы открыли огонь по верующим в мавзолее Шах Чераг на юге страны.
По последним данным, в результ
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