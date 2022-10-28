Илон Маск раскритиковал Apple

Предприниматель Илон Маск в очередной раз выразил свое несогласие с политикой Apple в отношении магазина приложений App Store в серии твитов. Об этом сообщает портал DigitNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первое сообщение миллиардера стало ответом на твит основателя Spotify Даниэля Эка, который пожаловался, что App Store трижды отклонял допуск его приложения из-за какой-то функции. По словам Эка, таким образом Apple пытается устранить конкурентов (у компании есть собственный аудио-сервис), ставя разработчиков в невыгодное положение: "В их политике ничего не изменится. Я не могу быть единственным, кто считает это абсурдом". Маск поддержал Эка, заявив о том, что правила Apple "вызывают тревогу".

Чуть позже миллиардер написал еще один твит, в котором заявил, что "30% - это очень много", имея в виду налог Apple на все покупки внутри приложения, которые разработчик вынужден отдавать IT-гиганту за размещение в App Store. Важно отметить, что App Store является единственным легальным магазином приложений для iOS, поэтому у многих разработчиков нет выбора кроме как пользоваться услугами Apple.

Это уже не первый раз, когда Маск выступает с критикой App Store. В мае нынешнего года он заявил, что налог в App Store - это как "30%-й налог на интернет". "Это определенно ненормально. Эта комиссия в десять раз выше, чем должна быть", - заявил предприниматель.