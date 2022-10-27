Миллиардер Майкл Блумберг о системе образования в США

Бывший кандидат в президенты США и миллиардер Майкл Блумберг пожаловался на ухудшение системы образования в стране. Об этом он написал в своей колонке в Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди основных проблем экс-мэр Нью-Йорка назвал массовый отказ колледжами и университетами от приема результатов традиционных школьных тестов SAT и ACT. Бизнесмен отметил, что вместо того чтобы требовать от средних школ большей ответственности, колледжи снижают ожидания от выпускников.

Так, средний результат вступительного экзамена для колледжа ACT снизился в 2022 году до 19,8 балла. Впервые за последние 30 лет средняя оценка опустилась ниже планки в 20 баллов.

Блумберг призвал вмешаться в работу системы образования и вернуть стандарты тестирования для поступающих в учебные заведения.

"Это правда, что дистанционное обучение во время пандемии имело губительные последствия для учащихся всех возрастов. Но системное снижение успеваемости учащихся началось еще до пандемии", - напомнил американец.

Блумберг считает, что американская система общего образования сейчас не способна подготовить большое количество абитуриентов к поступлению в колледж и дальнейшей карьере. По мнению миллиардера, университеты и колледжи игнорируют эту проблему.

За последние два года 1,8 тыс. учебных заведений перестали требовать результаты ACT или SAT, это привело к тому, что "все меньше учащихся вообще утруждают себя сдачей экзаменов", подчеркнул Блумберг.

По мнению бывшего кандидата в президенты США, недостатки американской системы образования угрожают будущему государства в качестве мирового лидера. То есть в будущем из-за этих погрешностей, из-за невозможности самим добиваться финансовой стабильности, граждане будут слишком зависимы от помощи правительства. Все это провоцирует преступную деятельность, подытожил Блумберг.