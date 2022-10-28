Чистая прибыль Shell подскочила

Чистая прибыль англо-нидерландской энергетической Shell, приходящаяся на акционеров компании, за первые три квартала в годовом выражении выросла в 3,7 раза - до 31,899 миллиарда долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, это следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 4,25 доллара после 1,1 доллара годом ранее. Выручка Shell в годовом выражении увеличилась в 1,6 раза - до 280,011 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за третий квартал составила 6,743 миллиарда доллара после убытка в 447 миллионов за аналогичный период прошлого года. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 0,92 доллара после убытка в 0,06 доллара. Выручка увеличилась в 1,6 раза и составила 95,749 миллиарда долларов.

Скорректированная прибыль Shell в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за квартал подскочила в четыре раза - до 5,357 миллиарда долларов. Добыча составила 2,766 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись в годовом выражении на 9,8%.

Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более