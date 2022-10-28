Сколько человек погибли из-за экстремальной жары в последние 20 лет?

Команда международных ученых озвучила число погибших в последние 20 лет из-за экстремальной жары, вызванной глобальным потеплением. Об этом сообщается в отчете научного журнала The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно подсчетам специалистов, за несколько десятилетий на 61 процент увеличилось количество дней, когда наблюдались аномальные погодные условия. Сильная жара уносит ежегодно множество человеческих жизней, например, в Испании за 2022 год погибли 1,7 тысячи человек. Всего из-за этой причины за последние 20 лет скончались несколько сотен тысяч человек, это соответствует повышению смертности от жары на 68 процентов по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Авторы отметили, что человечество переживает критический момент, а погодные условия напрямую влияют на здоровье и жизнь, обостряя сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Кроме того, повышенная температура приводит к распространению различных бактерий и вирусов.