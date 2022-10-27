Китай готов к сотрудничеству с США

"Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с США".

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Согласно информации государственного телевидения Китая, председатель Китая заявил, что его страна готова работать с Соединенными Штатами, чтобы найти пути взаимопонимания на благо обеих сторон.

В ноябре в рамках саммита G20 в Индонезии ожидается встреча Си Цзиньпина и Президента США Джо Байдена.