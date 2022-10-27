https://news.day.az/world/1506820.html Китай готов к сотрудничеству с США - Си Цзиньпин
Китай готов к сотрудничеству с США - Си Цзиньпин
"Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с США".
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Согласно информации государственного телевидения Китая, председатель Китая заявил, что его страна готова работать с Соединенными Штатами, чтобы найти пути взаимопонимания на благо обеих сторон.
В ноябре в рамках саммита G20 в Индонезии ожидается встреча Си Цзиньпина и Президента США Джо Байдена.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре