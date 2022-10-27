Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter с раковиной

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео, на котором он принес в штаб-квартиру Twitter раковину, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пришел в штаб-квартиру Twitter", - написал он в посте к видео.

На ролике видно, что Маск несет в руках объемную раковину. Что именно он собирается с ней делать, не указано. Также предприниматель написал, что "встретился с большим количеством потрясающих людей сегодня в Twitter".