https://news.day.az/world/1506829.html Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter с раковиной - ВИДЕО
Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter с раковиной - ВИДЕО
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео, на котором он принес в штаб-квартиру Twitter раковину, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Пришел в штаб-квартиру Twitter", - написал он в посте к видео.
На ролике видно, что Маск несет в руках объемную раковину. Что именно он собирается с ней делать, не указано. Также предприниматель написал, что "встретился с большим количеством потрясающих людей сегодня в Twitter".
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