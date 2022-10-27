Норвегия усилила меры безопасности на газопроводах

Норвегия усилила меры безопасности и ужесточила проверки на газопроводах после взрывов на "Северных потоках". Об этом сообщил в четверг исполнительный директор газотранспортного оператора Gassco Фруде Леверсунд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исходя из сложившейся ситуации, мы вместе с Equinor расширили программу проверок трубопроводов", - отметил он.

Компания контролирует сеть трубопроводов длиной более 8,8 тыс. км, по которой газ поступает в страны континентальной Европы и Великобританию. По словам Леверсунда, Gassco поддерживает тесные контакты с властями Германии, Франции, Бельгии и Соединенного Королевства, где у компании расположены терминалы для приема газа, а также с местными энергетическими компаниями.

"Наше сотрудничество включает обмен информацией и поиск решений проблем для обеспечения стабильных поставок газа на европейский континент и в Великобританию", - сказал глава Gassco.

Норвегия - один из ключевых поставщиков энергоресурсов в Европу. Королевство увеличило объемы добычи углеводородов в связи с приостановкой Россией поставок топлива в ряд стран ЕС.