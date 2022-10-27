Китай начал по-новому вакцинировать людей

Китай начал использовать ингаляционную бустерную вакцину против коронавируса. Пока ее применяют только в Шанхае, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В китайских государственных СМИ появилось видео, на котором люди подносят ко рту полупрозрачную белую чашку с короткой насадкой. Затем они вдыхают содержащийся там аэрозоль и задерживают дыхание на пять секунд. При этом большие капли из аэрозоля действуют в горле, а более мелкие - попадают в нижние дыхательные пути.

Ингаляционные вакцины - альтернатива для людей, которые боятся уколов. Кроме того, эта процедура проще и быстрее, чем инъекция: она занимает лишь 20 секунд.

Вакцина была разработана китайской биофармацевтической компанией Cansino Biologics и представляет собой аэрозольную версию аденовирусной вакцины компании. Он был одобрен китайскими регулирующими органами в сентябре после завершения испытаний в Китае, Венгрии, Пакистане, Малайзии, Аргентине и Мексике.

Пока аэрозольную вакцину предлагают в качестве бустерной дозы для людей, которые ранее получили инъекционные.