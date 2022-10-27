Власти Польши снизили требования к качеству угля для отопления

Распоряжение министерства климата и окружающей среды Польши, продлевающее до конца апреля возможность использовать для отопления топливо низкого качества, вступило в четверг в силу. Соответствующая информация содержится в опубликованном в "Официальном вестнике" документе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указало ведомство, это решение было принято "учитывая конфликт за восточной границей страны, оказывающий влияние на изменение условий обеспечения топливом, угрожающее энергетической безопасности, с учетом интересов потребителей и обеспечения энергетической безопасности, а также теплового комфорта".

Распоряжение устанавливает "отступление от применения требований к качеству твердого топлива, размещаемого на рынке, для топлива, предназначенного для использования в бытовых целях и установках сжигания с номинальной тепловой мощностью менее 1 МВт".

Этот шаг позволяет властям Польши повысить доступность угля в стране за счет доступа к использованию для отопления, в частности, бурого угля, что ранее было запрещено в законе о борьбе со смогом. Распоряжение будет действовать до конца апреля.

Против решения властей выступили экоактивисты, считающие, что такая политика приведет к еще большему ухудшению качества воздуха в польских городах в отопительный сезон.

В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон, предусматривающий введение эмбарго на поставки угля из России. После этого в республике резко повысился спрос на данный вид топлива и возник его дефицит, значительно повысилась цена. Власти приняли решение увеличить добычу угля, ввели компенсации и доплаты, снизили требования к качеству топлива, начали экстренно закупать его в Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР, параллельно решая логистические проблемы с разгрузкой угля в портах и его распространением по стране.