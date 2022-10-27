Польша строит объекты для армии США

Польша вкладывает деньги в расширение военной инфраструктуры в восточной части страны, а также в создание объектов, предназначенных для Вооруженных сил США. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, выступая в нижней палате парламента в четверг, 27 октября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы постоянно инвестируем в новые объекты для нужд войск США, чтобы обеспечить немедленную переброску большого числа солдат из-за океана в случае возможной угрозы", - приводит агентство слова Блащака.

По словам министра, Польша постоянно наращивает численность армии, которая уже превышает 150 тыс. человек, а также активно закупает вооружение и военную технику. В частности, планируется построить новые гаражи и здания казарм на территории 18-й механизированной дивизии, созданной в 2018 году, аэродромы для самолетов F-35 и полигоны для РСЗО HIMARS.

Отмечается, что переброска американских войск в Польшу предусмотрено соглашением, которое было подписано 15 августа 2020 года. При этом Польша должна предоставить им бесплатное жилье, питание и топливо на общую сумму около $135 млн в год. Благодаря созданной военной инфраструктуре Польша сможет принять до 20 тыс. солдат США.