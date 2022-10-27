Массовые увольнения в известном европейском банке

Второй по величине швейцарский банк Credit Suisse сократит 9 тысяч рабочих мест, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Это означает, что работу потеряет примерно каждый пятый сотрудник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, глобально значимая финансовая группа также разместит новые акции на 4 миллиарда швейцарских франков, часть из которых купит Saudi National Bank, и продаст часть инвестиционного бизнеса.

"Для нас очень важно стать более эффективными, улучшить бизнес-процессы и сделать так, чтобы части нашей системы не дублировали друг друга. Так мы сможем сэкономить более 17% затрат группы. И да: будет сокращение рабочих мест, около 9000 по всему миру в течение трех лет", - заявил глава совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн.

Проблемы Credit Suisse начались в прошлом году: клиенты банка потеряли 10 миллиардов долларов из-за инвестиций в обанкротившийся финтех-стартап Greensill и еще 5 - из-за финансирования фонда Archegos, который с кредитным плечом вкладывал в высокорисковые акции. В итоге акции самого банка потеряли более половины стоимости, упав с 10 до 4 франков за штуку.