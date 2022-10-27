В России работают над созданием беспилотного ледокола
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Команда ученых из Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева (НГТУ им. Р. Е. Алексеева) разработала систему управления силовой энергетической установкой судна в Арктике. В перспективе система управления также станет основой для беспилотного ледокола. Об этом "Газете.Ru" рассказали в программе Минобрнауки России "Приоритет 2030", передает Day.Az.

Система автоматизирует работу водителей судна, снижает эксплуатационные затраты работы ледоколов.

По словам разработчиков, система включает в себя бортовой компьютер, в системный блок которого вмонтирован аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и присоединены датчики кинематических параметров движения. Датчики определяют траекторию судна, его скорость, время и место, в котором определяется положение ледокола и происходит его движение.

"Они подключены к интерфейсной плате АЦП. Это специализированное ПО, которое определяет характеристики ледовых условий и выбирает оптимальную тактику циклического движения набегами. Наша разработка увеличивает скорость движения ледоколов, позволяет экономить топливо до 19% и в перспективе включит в себя беспилотное судовождение", - рассказал "Газете.Ru" младший научный сотрудник НИЛ "моделирование природных и техногенных катастроф", преподаватель кафедры "Кораблестроение и авиационная техника" НГТУ им. Р. Е. Алексеева Андрей Себин.