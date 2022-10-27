Турция намерена сотрудничать с Израилем в военной сфере

Турция после восстановления дипломатических отношений с Израилем намерена активно сотрудничать с ним в военной сфере, в области военной промышленности и безопасности. Об этом заявил в четверг глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар по итогам переговоров в Анкаре со своим израильским коллегой Бени Ганцем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обменялись мнениями о том, как воспользоваться имеющимся у нас опытом сотрудничества, в том числе в военной области, в военной промышленности и в сфере безопасности, в начинающийся новый период наших отношений. Этот визит очень важен для дальнейшего развития отношений между нами. Развитие сотрудничества и диалога между нашими странами, несмотря на имеющиеся разногласия, будет также способствовать урегулированию имеющихся проблем, в частности Палестины", - сказал Акар.

В рамках визита израильского министра в Анкару в четверг запланирована его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.