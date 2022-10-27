Жителей Молдавии попросили не выходить на улицу в темное время

Жителей Молдавии попросили не выходить на улицу с наступлением темноты из-за решения властей отключать уличное освещение в связи с энергокризисом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая, что на улице темнеет гораздо раньше и в условиях энергетического кризиса частично отключают уличное освещение, полиция выступила с рядом рекомендаций населению", - говорится в распространенном в четверг сообщении Инспектората полиции республики. Правоохранители попросили граждан избегать "безлюдных и небезопасных мест, людей с подозрительным поведением или в состоянии алкогольного опьянения", "передвигаться группами", "быть внимательными при входе в подъезды", по возможности не пользоваться лифтами, не носить с собой крупных сумм денег. Также рекомендовано не оставлять детей без присмотра, носить вещи со светоотражающими элементами, фонарик или включенный мобильный телефон при переходе улиц.

С понедельника Молдавия испытывает дефицит электроэнергии после ограничения ее поставок со стороны Украины и Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанном Приднестровье. Власти ужесточили меры экономии электроэнергии, в числе которых сокращено освещение улиц, жителям не рекомендовано пользоваться лифтами. Администраторам коммерческой недвижимости рекомендовано сократить освещение на 30%, отключить фонтаны, рекламные щиты. Температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время - не выше 15 градусов.

В настоящее время республика частично компенсирует дефицит за счет более дорогостоящих поставок из Румынии. В Тирасполе сообщили, что вместо 70% потребности Молдавии могут обеспечить только 27% из-за снижения поставок газа из России на 30% в октябре. В "Газпроме" сокращение объяснили отказом украинской компании "Нафтогаз" обеспечить транзит в полном объеме.