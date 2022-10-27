В Румынии не ожидают дефицита энергии зимой

Газовые хранилища Румынии наполнены более чем на 95%, поэтому дефицита энергии зимой не ожидается. Об этом заявил министр энергетики страны Вирджил Попеску, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наши хранилища практически заполнены, их наполненность составляет более 95%. Мы не ожидаем каких-либо проблем предстоящей зимой", - отметил Попеску.

По его словам, у Румынии есть свои запасы газа, поэтому она не так сильно зависит от российских поставок, в отличие от других европейских стран.

Он добавил, что Румыния хочет диверсифицировать поставки, так как Россия не является надежным поставщиком топлива.