https://news.day.az/world/1506920.html В Румынии не ожидают дефицита энергии зимой
В Румынии не ожидают дефицита энергии зимой
Газовые хранилища Румынии наполнены более чем на 95%, поэтому дефицита энергии зимой не ожидается. Об этом заявил министр энергетики страны Вирджил Попеску, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Наши хранилища практически заполнены, их наполненность составляет более 95%. Мы не ожидаем каких-либо проблем предстоящей зимой", - отметил Попеску.
По его словам, у Румынии есть свои запасы газа, поэтому она не так сильно зависит от российских поставок, в отличие от других европейских стран.
Он добавил, что Румыния хочет диверсифицировать поставки, так как Россия не является надежным поставщиком топлива.
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