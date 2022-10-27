Жителям Швеции выплатят компенсации за высокие цены на электроэнергию

Жители южной и центральной Швеции получат компенсацию за высокие цены на электроэнергию. Потребителям в северной части королевства поддержка не предоставляется, сообщили премьер-министр Ульф Кристерссон, министр энергетики и промышленности Эбба Буш и глава оператора электросетей Svenska kraftnät Лотта Меделиус-Бреде на пресс-конференции в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это поддержка... может облегчить жизнь всех потребителей электроэнергии и в то же время не стимулирует увеличение потребления", - пояснила Буш. По ее словам, компенсация предназначена тем, кто "пострадал больше всего в южной и центральной Швеции".

Право на компенсацию в той или иной форме будут иметь 5 млн клиентов, ее общий размер составит 55 млрд крон ($5 млрд). Поддержка будет оказана как домохозяйствам, так и компаниям и организациям.

Во время кампании перед выборами в парламент в сентябре Кристерссон и Буш пообещали, что эта мера будет введена уже 1 ноября. Сейчас они не дают точного ответа на вопрос, когда начнутся выплаты компенсаций.