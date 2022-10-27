В связи с взрывом на шахте в Турции задержаны 25 человек

В связи с взрывом на шахте в Бартыне (Турция) задержаны 25 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространила Прокуратура Бартына.

Отметим, в результате взрыва, произошедшего 14 октября на угольной шахте в области Бартын, 41 человек погиб, пострадало много людей.