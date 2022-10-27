https://news.day.az/world/1506942.html В связи с взрывом на шахте в Турции задержаны 25 человек
В связи с взрывом на шахте в Турции задержаны 25 человек
В связи с взрывом на шахте в Бартыне (Турция) задержаны 25 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространила Прокуратура Бартына.
Отметим, в результате взрыва, произошедшего 14 октября на угольной шахте в области Бартын, 41 человек погиб, пострадало много людей.
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