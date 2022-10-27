https://news.day.az/world/1506965.html Переговоры Эрдогана с министром обороны Израиля - ФОТО
Переговоры Эрдогана с министром обороны Израиля - ФОТО
Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял министра обороны Израиля Бени Ганца, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Прием, состоявшийся в Президентском комплексе прошел в закрытом для прессы режиме.
На приеме также присутствовал министр национальной обороны Хулуси Акар.
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