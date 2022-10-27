Переговоры Эрдогана с министром обороны Израиля
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Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял министра обороны Израиля Бени Ганца, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Прием, состоявшийся в Президентском комплексе прошел в закрытом для прессы режиме.

На приеме также присутствовал министр национальной обороны Хулуси Акар.