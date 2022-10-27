https://news.day.az/world/1506968.html Судно Nord Stream прибыло к месту диверсии на "Северных потоках" - VİDEO
Судно Nord Stream прибыло к месту диверсии на "Северных потоках" - VİDEO
Судно, зафрактованное оператором "Северного потока", прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода. Сейчас оно находится в исключительной экономической зоне Швеции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
После калибровочных работ специалисты начнут изучать поврежденный участок. Это займет до пяти дней. От властей Дании такое же разрешение на проведение работ пока получить не удалось. И сегодня же стало известно, что правительство Германии настаивает на том, что вторая нитка "Северного потока - 2" сейчас непригодна для поставок газа.
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