Судно Nord Stream прибыло к месту диверсии на "Северных потоках"

Судно, зафрактованное оператором "Северного потока", прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода. Сейчас оно находится в исключительной экономической зоне Швеции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

После калибровочных работ специалисты начнут изучать поврежденный участок. Это займет до пяти дней. От властей Дании такое же разрешение на проведение работ пока получить не удалось. И сегодня же стало известно, что правительство Германии настаивает на том, что вторая нитка "Северного потока - 2" сейчас непригодна для поставок газа.