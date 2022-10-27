Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны США

Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны. В документе говорится, в каких ситуациях возможно применение США ядерного оружия, передает Day.Az со ссылкой на New York Times.

В стратегии сказано, что США будут рассматривать возможность использования ядерного оружия только в экстремальных обстоятельствах для защиты интересов страны, союзников и партнеров.

"Нынешнее и растущее значение ядерного оружия в стратегиях и силах наших конкурентов повышает риски", - говорится в документе.

Также, согласно документу, первым пунктом значится защита от угрозы, которую для США представляет Китай. Вторым обозначено сдерживание возможных ядерных атак против США и их союзников.

Отмечается, что Пентагон намерен участвовать в конфликтах между Китаем и Тайванем, России и Украины.