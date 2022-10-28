Маск объяснил свою покупку Twitter

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Как передает Day.Az, об этом он написал в этой социальной сети.

"Я приобрел Twitter не чтобы заработать денег, а в попытке помочь человечеству, которое я люблю", - заявил миллиардер. Он пояснил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

Маск также понадеялся, что в будущем Twitter станет самой уважаемой рекламной площадкой в мире.