https://news.day.az/world/1506980.html Маск объяснил свою покупку Twitter
Маск объяснил свою покупку Twitter
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Как передает Day.Az, об этом он написал в этой социальной сети.
"Я приобрел Twitter не чтобы заработать денег, а в попытке помочь человечеству, которое я люблю", - заявил миллиардер. Он пояснил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.
Маск также понадеялся, что в будущем Twitter станет самой уважаемой рекламной площадкой в мире.
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