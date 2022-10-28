КНДР произвела запуск двух баллистических ракет

Военные КНДР произвели запуск двух баллистических ракет малой дальности из провинции Канвондо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap News, передает Day.Az.

По его данным, запуски были осуществлены из района уезда Тхончхон в период с 11:59 до 12:18 по местному времени (с 05:59 до 06:18 мск).

Агентство Kyodo утверждает, что запущенная в пятницу КНДР, предположительно, баллистическая ракета, упала вне исключительной экономической зоны Японии в Японском море.