Названы города США с самой дорогой арендой жилья

В США самую высокую арендную плату за квартиры зафиксировали в Нью-Йорке, Бостоне и Сан-Франциско в 2022 году. Информация об этом содержится в отчете американской компании Zumper, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) средняя арендная ставка за однокомнатную квартиру в октябре 2022 года составила $3,86 тыс.

В Бостоне (штат Массачусетс) однокомнатная квартира, взятая в аренду, обходилась в октябре в $3,06 тыс. В Сан-Франциско (штат Калифорния) в среднем аренда однокомнатной квартиры обошлась в $3,02 тыс.

На прошлой неделе главный экономист исследовательской компании Pantheon Macroeconomics Иэн Шепердсон сказал, что выросшие ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и подорожавшая ипотека сокращают спрос на жилье в Соединенных Штатах Америки, что приведет к снижению цен на рынке на 20% в 2023 году.