Паника на самолёте, летевшего из Чили в Парагвай

Пассажиры лайнера, следовавшего из Чили в Парагвай, пережили во время полета очень неприятные ощущения. Колебания самолета, попавшего в зону сильной турбулентности во время грозы, вызвали у людей панику.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об авиационном происшествии в Южной Америке сообщает агентство ТАСС. Оно случилось вечером 26 октября на борту лайнера авиакомпании Latam. Из-за непогоды, в которую попал пассажирский самолет, техника лишилась части фюзеляжа. Экипаж был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в Бразилии.

Один из пассажиров снял на телефон возникшую в салоне панику, когда лайнер вошел в зону грозы и сильной турбулентности. Когда самолет приземлился, оказалось, что у него отсутствует обтекатель носовой части, разбито стекло в кабине и отказал один из двигателей.

На борту находились около 50 пассажиров. Информации о пострадавших не поступало.