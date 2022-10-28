Швеция выступила за создание объединенной армии с соседями

Бывший министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил за создание объединенной норвежско-финско-шведской армии для защиты северных территорий. Об этом он сообщил газете Dagens Nyheter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас есть серьезное намерение в НАТО сделать все от нас зависящее для качественного планирования в Скандинавии. Очень важной задачей будет координация армий Финляндии, Швеции и Норвегии на севере Скандинавского полуострова, чтобы на практике они функционировали как армия", - сказал он.