https://news.day.az/world/1507078.html Швеция выступила за создание объединенной армии с соседями
Швеция выступила за создание объединенной армии с соседями
Бывший министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил за создание объединенной норвежско-финско-шведской армии для защиты северных территорий. Об этом он сообщил газете Dagens Nyheter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"У нас есть серьезное намерение в НАТО сделать все от нас зависящее для качественного планирования в Скандинавии. Очень важной задачей будет координация армий Финляндии, Швеции и Норвегии на севере Скандинавского полуострова, чтобы на практике они функционировали как армия", - сказал он.
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