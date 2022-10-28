Выборы в Бразилии определят экологическое будущее планеты

Итог президентских выборов в Бразилии, второй тур которых состоится в воскресенье, 30 октября, будет иметь решающее значение для мировой экологии. Такую оценку предстоящему голосованию дала в четверг газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что "на кону гонки нечто более важное, чем просто лидерство в одной из крупнейших мировых экономик", поскольку победитель получит контроль над большей частью амазонского леса и, следовательно, будет влиять на условия будущей жизни на Земле.

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару "непоколебим в своем стремлении пожертвовать Амазонией, ее заповедниками и землями коренных народов ради агробизнеса", но его соперник экс-глава республики Луис Инасиу Лула да Силва обещает покончить с истреблением леса и "за два предыдущих срока на посту президента доказал, что умеет решительно подходить к преступности в сфере экологии". Экосистема Амазонии уже находится "на грани катастрофы": вырубка миллионов деревьев привела к сокращению количества осадков, и, по прогнозам, ситуация близка к "критической точке", из которой нет возврата, указывают эксперты.

Влажные тропические леса Амазонии - самый крупный тропический лесной массив в мире, занимающий значительную часть территории нескольких стран южноамериканского континента. Площадь биома составляет 5,5 млн кв. км, из которых почти 4,2 млн кв. км находятся на территории Бразилии. Там произрастают 2,5 тыс. видов деревьев, что составляет около трети всего тропического леса в мире, и 30 тыс. видов растений (из 100 тыс. видов на всем континенте). Число разновидностей птиц и млекопитающих региона составляет порядка 2 тыс.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в 2021 году, заявил, что его правительство активно борется с вырубкой амазонского леса. Однако речь Болсонару подвергли критике местные экологические активисты, обвинив президента в предоставлении недостоверных и неподтвержденных данных.