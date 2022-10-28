https://news.day.az/world/1507100.html Состояние Цукерберга рухнуло
Состояние Цукерберга рухнуло
Состояние Марка Цукерберга рухнуло за день на 11 миллиардов долларов, после того, как акции Meta обвалились 27 октября почти на четверть на фоне отчета о снижении выручки. Теперь его капитал оценивается в 36 миллиардов долларов, следует из данных Forbes Real-Time, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Обедневший миллиардер опустился с 25-го на 29-е место в списке богатейших людей мира. К закрытию торгов 27 октября акции Meta подешевели до самого низкого уровня с декабря 2016 года.
Между тем глава Amazon Джефф Безос может потерять 23 миллиарда долларов своего состояния. Акции его компании упали на 21 процент на закрытии торгов 27 октября.
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