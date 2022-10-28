Состояние Цукерберга рухнуло

Состояние Марка Цукерберга рухнуло за день на 11 миллиардов долларов, после того, как акции Meta обвалились 27 октября почти на четверть на фоне отчета о снижении выручки. Теперь его капитал оценивается в 36 миллиардов долларов, следует из данных Forbes Real-Time, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обедневший миллиардер опустился с 25-го на 29-е место в списке богатейших людей мира. К закрытию торгов 27 октября акции Meta подешевели до самого низкого уровня с декабря 2016 года.

Между тем глава Amazon Джефф Безос может потерять 23 миллиарда долларов своего состояния. Акции его компании упали на 21 процент на закрытии торгов 27 октября.